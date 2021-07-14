Большинство заявлений на выплату школьникам в августе Пенсионный фонд сформирует автоматически

Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области сообщает, что большинству родителей, у которых есть дети в возрасте от 6 до 18 лет, не придется самостоятельно заполнять заявление на новую разовую выплату 10 тыс. рублей, которую ПФР начнет предоставлять с середины августа.

Заявления будут формироваться автоматически по имеющимся у ПФР данным и появляться в Личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Для завершения процедуры оформления родителям необходимо только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат ПФР на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.

Обращаем особое внимание, что разовая выплата в размере 10 тыс. рублей может быть зачислена на банковскую карту любой платежной системы (то есть наличие карты «Мир» не обязательно).

Автоматически заполненные заявления уже 11 июля начали появляться у родителей в Личном кабинете на портале госуслуг. Электронное заявление сформируется и у тех, кто в прошлом году подавал заявление на выплаты детям через ПФР лично, а позднее зарегистрировался на портале госуслуг (со статусом подтвержденная учетная запись).

Прием заявлений от родителей, которые не получали выплаты на детей от ПФР в прошлом году, открылся 15 июля и продлится в течение трех с половиной месяцев. При наличии права все родители могут обратиться за разовой выплатой до 31 октября 2021 г. включительно. Подать заявление можно двумя способами – дистанционно в электронном виде через портал госуслуг или лично через клиентскую службу ПФР.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47720/