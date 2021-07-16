В Кыштыме построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс к концу 2022 года

18 июля во время визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Кыштым глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин рассказал главе региона о планах по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Новый ФОК появится в Нижнем Кыштыме уже в конце 2022 года рядом с Кыштымским медеэлектролитным заводом — между Домом культуры металлургов и храмом Николая-Чудотворца. Комплекс построят на месте, где еще недавно располагался частный одноэтажный спортивный зал, который пришел в негодность. На данный момент территория подготавливается для начала строительства.

«Я просто счастлива. Здесь, в Нижнем Кыштыме, спортивных объектов нет, пользоваться старым комплексом просто опасно. Поэтому ФОК очень долгожданный»,

— прокомментировала слова Игоря Алтушкина глава города Людмила Шеболаева.

Известно, что комплекс площадью 2000 квадратных метров будет оборудован всем необходимым для занятий волейболом, баскетболом, единоборствами, настольным теннисом и скалолазанием. За основу для нового сооружения планируется взять проект, уже реализованный Русской медной компанией в городе Коркино.