В Озерске откроется скейт-парк

Вчера поздно вечером фигуры для скейт-парка были доставлены на площадку, их выгрузили уже ближе к полуночи, сегодня монтируют и устанавливают.
Президент мотоклуба, заместитель генерального директора ПО «Маяк» Андрей Порошин:
- Идея сделать подарок для молодежи возникла еще в феврале, тем более площадка уже была подготовлена: в 2019 году администрация парка выиграла проект по асфальтированию площадки в конкурсе соцпроектов, инициированном ФГУП «ПО «Маяк». Я знаю, как наши любители экстрима мечтали о скейт-парке, в городских сообществах во «ВКонтакте» даже появился ролик об этом. Мы пока не афишировали проект скейт-парка, нужно было решить организационные моменты. Сейчас договариваемся с ребятами-скейтерами, что они примут участие в подготовке открытия площадки. Вход на нее будет свободный для всех.
За установкой фигур наблюдали председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер и его заместитель Андрей Кузнеченков.
- Сегодня у почти каждого ребенка и подростка есть велосипед или самокат, скейт или ролики. А заниматься до недавнего времени в Озерске было негде. Создания скейт-парка в городе ждали многие, мы с радостью поддержали инициативу байкерского клуба, - говорит Сергей Гергенрейдер.
- На площадке у ВНИИПИЭТ несколько лет назад стояли фигуры, но это был «самопал», который не отличался безопасностью. Сейчас на этой площадке будут стоять фигуры, прошедшие сертификацию, - комментирует Андрей Кузнеченков.
Безопасность и надежность оборудования подтверждает представитель производственного предприятия «Железное здоровье» (г. Челябинск), которое производит высококачественное спортивное оборудование Игорь Семенов:
- Мы устанавливаем фигуры для скейтинга и оборудование для воркаута и ГТО по всей стране. Наше оборудование используется в парках Казани, Липецка, Новосибирска, Улан-Удэ. Мы работаем с федерацией скейтбординга России, ее руководители дают нам рекомендации при производстве тех или иных фигур, мы постоянно с ними на связи. В производстве этих фигур использована профильная труба, влагозащитная фанера с сетчатым покрытием толщиной 12 мм. Фигуры выдерживают перепады температур.
9-летний Тимофей, увидев автотехнику и новые фигуры, не мог сдержать радости:
-Я катаюсь недавно, начал с самоката, осваиваю BMX, очень-очень рад, что у нас будет скейт-парк!
О дате и времени открытия скейт-парка будет сообщено дополнительно.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа