В Озерске откроется скейт-парк

Прививка от коронавируса не является стопроцентной защитой от коронавируса. Но получившие вакцину южноуральцы переносят болезнь в более легкой форме. Об этом в среду, 21 июля, во время брифинга с журналистами заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт Подробнее