Ночью на Южном Урале пройдут дожди и похолодает до +5

Новость, которая, пожалуй, больше всего беспокоит автомобилистов: в этом году в силу вступит ряд изменений в правилах прохождения технического осмотра. Теперь, чтобы оформить страховку, водителям не нужен будет диагностический документ, однако о полной отмене ТО говорить рано Подробнее