Ночью на Южном Урале пройдут дожди и похолодает до +5

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 28 июля.
По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и днем в регионе местами пройдут кратковременные дожди. В темное время суток столбики термометров покажут плюс 9-14, при прояснении – 5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-21 градус по Цельсию, на крайнем юге – до плюс 25. Западный, северо-западный ветер будет дуть ночью со скоростью 3-8 м/с, днем – 6-11 м/с (местами порывы до 14 м/с.
https://dostup1.ru/society/Nochyu-na-Yuzhnom-Urale-proydut-dozhdi-i-poholodaet-do-5_139348.html