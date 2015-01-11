Пенсионерка из Кыштыма лишилась более 100 тыс.рублей из-за «денежной» реформы

В Кыштыме 95-летняя женщина стала жертвой мошенницы – пенсионерка отдала все накопления из-за якобы проводимой в стране денежной реформы.

Сообщается, что к женщине домой пришла девушка и заявила, что необходимо поменять старые банкноты на купюры нового образца, так как в стране пройдет изменение номинала. Злоумышленница предложила пенсионерке проверить наличные сбережения и переписать специальные знаки с каждой купюры, чтобы их можно было различить в дальнейшем.

«Женщина поверила незнакомке и подала ей свои наличные накопления в сумме 106 тысяч рублей "на проверку", после чего отвлеклась по своим делам. В это время гостья удалилась, а потерпевшая обнаружила пропажу денежных средств», – добавили в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы. Полиция проводит мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

https://dostup1.ru/society/Pensionerka-iz-Kyshtyma-lishilas-bolee-100-tys-iz-za-denezhnoy-reformy_139351.html