30-го июля прогнозируется ухудшение погодных условий!

В 2021-2022 учебном году в Челябинской области планируется реализовать несколько новых проектов в сфере образования – они касаются как непосредственно самого учебного процесса, так и сопутствующих факторов Подробнее
Выплаты семьям школьников в размере 10 тыс. рублей начнутся на две недели раньше – об этом на совещании по вопросам подготовки к новому учебному году сообщил Владимиру Путину министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Подробнее
В дни школьных каникул пятеро юных астрономов клуба «Парсек» МБУ ДО «ДТДиМ», увлеченных небом и космосом, приняли участие в первой смене десятой международной аэрокосмической школы (МАКШ) в Башкирии Подробнее
«Администрация Озерского городского округа сообщает о том, что с 1 сентября 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о «гаражной амнистии») Подробнее