Южноуральцы смогут обратиться за школьной выплатой со 2 августа

На Южном Урале назначили еще одно «школьное» пособие – его смогут получить многодетные малоимущие и семьи с ребенком-инвалидом.

«Ежегодно в преддверии 1 сентября родители школьников сталкиваются с расходами на учебники, канцелярию и форму. Пособие 1,5 тыс. рублей – своевременная помощь от государства», – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.+

В 2021 году пособие на подготовку к учебному году, по предварительным подсчетам, получат родители 37 тыс. детей – на эти цели из областного бюджета выделено 59 млн рублей.

Прием документов в управлениях соцзащиты населения начнется 2 августа и продлится до 25 октября. По 1,5 тыс. рублей рублей можно получить на каждого ребенка в возрасте до 18 лет – школьника или студента, обучающегося по очной форме.

Напомним, что 15 июля 2021 года в России начался прием заявлений на единовременную «школьную» выплату в размере 10 тыс. рублей для детей с 6 до 18 лет. Средства начнут перечислять со 2 августа.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouraltsy-smogut-obratitsya-za-shkolnoy-vyplatoy-so-2-avgusta_139475.html