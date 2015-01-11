Где вакцинироваться «мобильной» прививкой в Челябинской области на выходных

Мобильные пункты бесплатной вакцинации в предстоящие выходные откроются в 12 муниципалитетах Челябинской области.

В региональном Минздраве напоминают, что желающий вакцинироваться должен иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС – для заполнения анкеты и согласия и внесения данных в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Напомним, что новой привезенной вакциной «Спутник Лайт» прививать всех желающих в мобильных пунктах пока не планируют.

Челябинск:

31 июля: ТРК «Алмаз» (10.00-14.00); ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен (10.00-15.00); ТРК «Кольцо» (12.00-18.00); ТРК «Куба» (10.00-13.00); ТК «КС» (12.00-15.00); ТРК «Родник» (10.00-16.00); ТРК «Космос» (12.00-16.00); СНТ «Медик» (10.00-12.00).

1 августа: ТРК «Алмаз» (10.00-14.00); ТРК «Кольцо» (12.00-17.00); ТРК «Фокус» (11.00-16.00); ТРК «Родник» (10.00-16.00).

Магнитогорск:

31 июля: парк «У Вечного огня» (11.00-14.00); ТРК «Гостиный двор» (11.00-15.00); ТРК «Континент» (11.00-15.00).

1️ августа: ТРК «Семейный парк» (11.00-15.00).

Миасс:

31 июля и 1️ августа: ТРК «Слон» (11.00-15.00).

Златоуст

31 июля и 1️ августа: ТРК «Тарелка» (12.00-17.00).

Поселок Тимирязевский:

31 июля: сельскохозяйственная выставка «День поля» (10.00-18.00).

Чебаркуль:

31 июля и 1 августа: колхозный рынок (9.00-12.00); Мини-рынок (12.00-15.00).

Кыштым:

31 июля и 1 августа: ТЦ «Радуга» (10.00-14.00).

Пласт:

31 июля: ТК «Раздолье» (9.00-13.00).

1 августа: ТК «Карат» (8.00-12.00).

Сатка:

31 июля: п. Межевой, магазин «Пятёрочка» (9.00-13.00); п. Малая Запань, ФАП (9.00-11.00); поликлиники Саткинского МР (9.00-13.00).

1 августа: поликлиники Саткинского МР (9.00-13.00).

Копейск:

31 июля: ТК «Слава» (10.00-13.00).

Троицк:

31 июля: бассейн (10.00-14.00).

Коркино:

31 июля: городской рынок (8.30-11.30).

1️ августа: ТК «Шахтер» (10.00-13.00).

https://dostup1.ru/medicine/Gde-vaktsinirovatsya-mobilnoy-privivkoy-v-Chelyabinskoy-oblasti-na-vyhodnyh_139482.html