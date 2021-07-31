2021-08-02YEKT08:00:00 | Новости Городские новости 2 августа - День Воздушно-десантных войск

Сегодня, в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации, примите поздравления с очередной годовщиной одного из элитных подразделений нашей армии!

Десантные войска - гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодежь быть верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю своего существования Воздушно-десантные войска принимали участие в большом количестве сражений и специальных операций, вписали немало ярких страниц в книгу истории российской армии. Десантников направляют туда, где опасно, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая подготовка.

Вместе с голубым беретом вы навсегда взяли на себя обязанность служить Отечеству. И в гражданской жизни остаетесь верными долгу и присяге, ощущаете личную ответственность за происходящее вокруг и в любой ситуации, даже на пределе возможностей, встаете на защиту общечеловеческих ценностей: справедливости, мира и добра.

Ваш праздник - один из самых любимых и узнаваемых в нашей стране: образ богатыря – защитника всегда жил в сказках и благодаря вам обрел реальные очертания.

Желаем вам счастья, здоровья и главное - чтобы традиции крепкой дружбы, сплоченности, взаимовыручки всегда были отличительной чертой всех поколений десантников!

Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.





Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.







Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск России!

Вас по праву называют элитой российской армии. На долю десантников приходятся самые ответственные, самые сложные задачи, и «голубые береты» с честью выполняют их в мирное и военное время. Воздушно-десантные войска твердо стоят на страже безопасности россиян, защищают государственные интересы за пределами страны.

Десантники всегда были и остаются примером бескорыстного служения Родине, образцом для подрастающего поколения. Южноуральские призывники считают за честь пройти отбор в ВДВ, и многие из них впоследствии принимают решение остаться на военной службе.

Желаю всем десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия. Берегите традиции боевого братства, храните память о павших товарищах. Успехов в службе, всего самого доброго!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.









Информация предоставлена: Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!Сегодня, в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации, примите поздравления с очередной годовщиной одного из элитных подразделений нашей армии!Десантные войска - гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодежь быть верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю своего существования Воздушно-десантные войска принимали участие в большом количестве сражений и специальных операций, вписали немало ярких страниц в книгу истории российской армии. Десантников направляют туда, где опасно, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая подготовка.Вместе с голубым беретом вы навсегда взяли на себя обязанность служить Отечеству. И в гражданской жизни остаетесь верными долгу и присяге, ощущаете личную ответственность за происходящее вокруг и в любой ситуации, даже на пределе возможностей, встаете на защиту общечеловеческих ценностей: справедливости, мира и добра.Ваш праздник - один из самых любимых и узнаваемых в нашей стране: образ богатыря – защитника всегда жил в сказках и благодаря вам обрел реальные очертания.Желаем вам счастья, здоровья и главное - чтобы традиции крепкой дружбы, сплоченности, взаимовыручки всегда были отличительной чертой всех поколений десантников!Уважаемые десантники и ветераны ВДВ!Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск России!Вас по праву называют элитой российской армии. На долю десантников приходятся самые ответственные, самые сложные задачи, и «голубые береты» с честью выполняют их в мирное и военное время. Воздушно-десантные войска твердо стоят на страже безопасности россиян, защищают государственные интересы за пределами страны.Десантники всегда были и остаются примером бескорыстного служения Родине, образцом для подрастающего поколения. Южноуральские призывники считают за честь пройти отбор в ВДВ, и многие из них впоследствии принимают решение остаться на военной службе.Желаю всем десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия. Берегите традиции боевого братства, храните память о павших товарищах. Успехов в службе, всего самого доброго!Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-02YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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