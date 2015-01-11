Южноуральские семьи с детьми смогут путешествовать на поездах по льготному тарифу

С августа и до конца 2021 года южноуральские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет смогут отправиться в путешествие на поезде по специальному льготному тарифу, сообщили в Ростуризме.

Скидки будут действовать на ж/д билеты поездов дальнего следования всех категорий, курсирующих по России. В среднем цена такого билета снижена примерно на 40 процентов. Точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета.

«Обязательное условие предоставления скидки — туристический пакет для совместного путешествия по России родителя (или родителей) или законного опекуна с ребенком (или детьми)»,

— уточнили в Ростуризме.

Воспользоваться льготным тарифом можно при покупке готовых и индивидуальных туров у туроператоров.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.

Напомним, воспользоваться кешбэком при покупке туристических путевок по России теперь можно до 31 августа 2021 года. Такое решение накануне принял Ростуризм. Ранее планировалось, что программа продлится до 31 июля. Условия программы прежние: туристу на карту вернется 20 процентов стоимости тура или проживания, максимум — 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой МИР.

Программу возврата 50 процентов стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря по России продлили до конца года. Таким образом детям будет доступен отдых как в летние, так и в осенние каникулы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/yuzhnouralskie-semi-s-detmi-smogut-puteshestvovat-na-poezdakh-po-lgotnomu-tarifu/