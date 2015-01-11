Родители южноуральских школьников могут задать вопросы министру просвещения РФ

В Челябинской области родители школьников смогут задать вопросы министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Глава федерального ведомства ответит на них в прямом эфире в рамках VIII Общероссийского родительского собрания, сообщают в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Общероссийское родительское собрание пройдет в субботу, 28 августа. Планируется общение в формате диалога с включениями из разных регионов. Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию собрания. Время начала трансляции будет известно позже.

Южноуральцы могут задать вопросы до 20 августа на сайте Общероссийского родительского собрания, а также на специальной странице для сбора вопросов.

Отметим, Минпросвещения РФ совместно с Национальной родительской ассоциацией проводят ежегодные Общероссийские родительские собрания с 2014 года. Родители школьников не только получают ответы на свои вопросы, но и узнают о различных нововведениях и перспективах, эффективности реализуемых программ и многом другом.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/roditeli-yuzhnouralskikh-shkolnikov-smogut-zadat-voprosy-ministru-prosveshcheniya-rf/