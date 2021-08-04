Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
6 августа 2021 на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.
Правила поведения во время грозы:
Если вы дома:
· закройте окна, двери, дымоходные и вентиляционные отверстия;
· выключите бытовые электроприборы;
· не разговаривайте по телефону;
· не стойте рядом с окнами;
· не подходите к электропроводке, антеннам, молниеотводу.
Если гроза застала вас на природе:
отключите сотовый телефон;
не прячьтесь под высокими одиноко стоящими деревьями;
если вы около водоема – отойдите подальше от воды;
ни в коем случае не купайтесь во время грозы!
Мокрые одежда и тело повышают вероятность поражения молнией;
не прислоняйтесь к отвесным стенам и скалам;
опасно находиться рядом с костром!
Если вы в автомобиле:
· закройте все окна и опустите антенну;
· отключите сотовый телефон.
Определение расстояния до грозового фронта:
- подсчитать количество секунд между вспышкой молнии и раскатом грома;
- поделить полученное число на три: результат деления - расстояние до грозового фронта в километрах;
- несколько раз подряд повторив подсчет секунд и деление на три, вы определите приближается или удаляется грозовой фронт;
- самая опасная ситуация, если за вспышкой молнии сразу следует раскат грома - это означает что гроза над вашей головой!