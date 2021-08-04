Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

6 августа 2021 на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.

Правила поведения во время грозы:

Если вы дома:

· закройте окна, двери, дымоходные и вентиляционные отверстия;

· выключите бытовые электроприборы;

· не разговаривайте по телефону;

· не стойте рядом с окнами;

· не подходите к электропроводке, антеннам, молниеотводу.

Если гроза застала вас на природе:

отключите сотовый телефон;

не прячьтесь под высокими одиноко стоящими деревьями;

если вы около водоема – отойдите подальше от воды;

ни в коем случае не купайтесь во время грозы!

Мокрые одежда и тело повышают вероятность поражения молнией;

не прислоняйтесь к отвесным стенам и скалам;

опасно находиться рядом с костром!

Если вы в автомобиле:

· закройте все окна и опустите антенну;

· отключите сотовый телефон.

Определение расстояния до грозового фронта:

- подсчитать количество секунд между вспышкой молнии и раскатом грома;

- поделить полученное число на три: результат деления - расстояние до грозового фронта в километрах;

- несколько раз подряд повторив подсчет секунд и деление на три, вы определите приближается или удаляется грозовой фронт;

- самая опасная ситуация, если за вспышкой молнии сразу следует раскат грома - это означает что гроза над вашей головой!

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/47915/