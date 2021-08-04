Текслер исключил дистант в школах Челябинской области в новом учебном году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер исключил дистанционный режим обучения в школах – такое заявление глава региона сделал на совещании по подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году.

Алексей Текслер акцентировал внимание на необходимости своевременно завершить подготовку школ.

«Здесь нет мелочей: это и готовность помещений, завершение ремонтов, противопожарная защита и, конечно, вопрос охраны здоровья школьников. Учебный процесс будет проходить в Челябинской области в очном режиме, мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения. Коронавирусные ограничения накладывают отпечаток, но система образования в регионе должна работать четко, в надежном, плановом режиме», – подчеркнул Текслер.+

В прошлом году вспышки COVID-19 произошли в 32% школ.

https://dostup1.ru/society/Texler-isklyuchil-distant-v-shkolah-Chelyabinskoy-oblasti-v-novom-uchebnom-godu_139721.html