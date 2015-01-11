Нет времени скучать! Афиша на эти выходные!

Вот и наступил третий летний месяц!
Успевайте получать неподдельные эмоции! Красочные впечатления и заряжаться позитивом! Афиша!
Озерск
Все выходные:
Работает "Лодочная станция"!
Часы работы Детского парка:
7-ое августа, суббота
С 11 до 16-00 глк "Егоза"
Работает "Байк Парк Егоза", эко-тропа, мангальне зоны!
8-ое августа, воскресенье
11-00 Сквер Первостроителей
Праздничное мероприятие "В память о времени и людях"
Кыштым и его окрестности
8-ое августа, воскресенье
9-00, п.Слюдорудник, "Провинция"
Пробег ПРОВИНЦИЯ Азия-Европа! Дистанция у женщин - 12,5 км, у мужчин - 17,5 км. С 2019 года также появилась дистанция полумарафона 21,1 км.
Челябинск
Все выходные:
С 13-30 Ледовый дворец
В будни предусмотрен один сеанс катания — с 19:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни три сеанса: 13:30—15:00, 16:00—18:00 и 19:00—21:00.
22-00 Парк Гагарина
Просмотр мини-сериала «Гардемарины, вперед!» под звездным небом в центральном парке им. Ю.А. Гагарина. В субботу покажут первые две серии, а следующие – через неделю.
Екатеринбург
Все выходные:
19-00 Парк Маяковского
Воздушный сезон с Филармонией
7 августа - концерт «Музыка Голливуда». Саундтреки к культовым кинофильмам в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра.
8 августа - концерт «Русская Душа». Симфонический хор Свердловской филармонии исполняет бессмертные шедевры русских народных песен, романсов и хоровой классики.
7-ое августа, суббота
Литературный квартал, Пролетарская, 14
ХI городской фестиваль авторской песни "Август" им. Е.Липовича.
Программа Фестиваля:
11.00 – 13.00 – Прослушивание участников конкурсного концерта
15.00 – 15.10 - Открытие фестиваля
15.10 – 16.40 – Конкурсный концерт и награждение победителей
16.40 – 19.00 – Гостевой концерт
19.00 – 20.00 – Концерт почетного гостя фестиваля Павла Фахртдинова
Материал подготовила Александра Лебедева.