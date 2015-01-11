Нет времени скучать! Афиша на эти выходные!

Вот и наступил третий летний месяц!

Успевайте получать неподдельные эмоции! Красочные впечатления и заряжаться позитивом! Афиша!

Озерск

Все выходные:

Работает "Лодочная станция"!

Часы работы Детского парка:

7-ое августа, суббота

С 11 до 16-00 глк "Егоза"

Работает "Байк Парк Егоза", эко-тропа, мангальне зоны!

8-ое августа, воскресенье

11-00 Сквер Первостроителей

Праздничное мероприятие "В память о времени и людях"

Кыштым и его окрестности

8-ое августа, воскресенье

9-00, п.Слюдорудник, "Провинция"

Пробег ПРОВИНЦИЯ Азия-Европа! Дистанция у женщин - 12,5 км, у мужчин - 17,5 км. С 2019 года также появилась дистанция полумарафона 21,1 км.

Челябинск

Все выходные:

С 13-30 Ледовый дворец

В будни предусмотрен один сеанс катания — с 19:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни три сеанса: 13:30—15:00, 16:00—18:00 и 19:00—21:00.

22-00 Парк Гагарина

Просмотр мини-сериала «Гардемарины, вперед!» под звездным небом в центральном парке им. Ю.А. Гагарина. В субботу покажут первые две серии, а следующие – через неделю.

Екатеринбург

Все выходные:

19-00 Парк Маяковского

Воздушный сезон с Филармонией

7 августа - концерт «Музыка Голливуда». Саундтреки к культовым кинофильмам в исполнении Уральского молодёжного симфонического оркестра.

8 августа - концерт «Русская Душа». Симфонический хор Свердловской филармонии исполняет бессмертные шедевры русских народных песен, романсов и хоровой классики.

7-ое августа, суббота

Литературный квартал, Пролетарская, 14

ХI городской фестиваль авторской песни "Август" им. Е.Липовича.

Программа Фестиваля:

11.00 – 13.00 – Прослушивание участников конкурсного концерта

15.00 – 15.10 - Открытие фестиваля

15.10 – 16.40 – Конкурсный концерт и награждение победителей

16.40 – 19.00 – Гостевой концерт

19.00 – 20.00 – Концерт почетного гостя фестиваля Павла Фахртдинова

Материал подготовила Александра Лебедева.