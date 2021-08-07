Смертность от COVID-19 на Южном Урале остается стабильно высокой

Смертность от COVID-19 в Челябинской области вновь показала удивительную стабильность – как и днем ранее от вируса умерли 17 человек.

Отметим, что эти цифры не являются рекордными. Наибольшее количество умерших медики зафиксировали на 3 и 5 августа, когда умерли 20 и 21 человек соответственно.

При этом заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. За сутки его обнаружили еще у 360 человек. Неделю назад, 1 августа, этот показатель составлял 345 заболевших в сутки.

Таким образом, к 8 августа, общее число подтвержденных случаев в начала пандемии достигло 77 тыс. 779.

На данный момент в Минздраве сообщают от 6 тыс. 31 больном. При этом за сутки из больниц выписали 287 человек. А всего смогли побороть болезнь 68 тыс. 159 пациентов.

https://dostup1.ru/medicine/Smertnost-ot-COVID-19-na-Yuzhnom-Urale-ostaetsya-stabilno-vysokoy_139790.html