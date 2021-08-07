Депутаты изучили проблему уборки города

Очередное плановое заседание постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и природопользованию прошло в выездном формате. Депутаты проинспектировали содержание улично-дорожной сети, а также скверов и кладбищ. Акцент был сделан на объектах старого города.

– Маршрут объезда был сформирован на основе обращений жителей и наших коллег по депутатскому корпусу, – отметил председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер. – По итогам выездной комиссии можно отметить, что в старом городе есть ряд недочётов, он немножко отстаёт от новой части города. На ДОКе уборка осуществляется значительно лучше. Здесь подрядчик свои обязательства выполняет более добросовестно, иногда с опережением графика.

Депутаты из состава постоянной комиссии провели объезд на прошлой неделе, в четверг, и побывали на ул. Блюхера, ул. Уральской, ул. Набережной, пр. К. Маркса, в скверах: им. Б.В Броховича, 40-лет Победы, им. В.И. Фетисова, у Вечного огня, на старом кладбище.

На ул. Набережной, в частности, особое внимание членов комиссии привлекли места сбора ТКО, которые находились в крайне неудовлетворительном состоянии. Рядом с контейнерами были оставлены кучи растительного мусора. Было очевидно, что лежат они там достаточно давно.



К примеру, напротив дома №20 на ул. Уральской не было восстановлено благоустройство после проведения аварийно-ремонтных работ.



На момент объезда на старом кладбище не был вывезен мусор. Депутаты застали на месте подрядчика, который в это время работал на территории.



К сожалению, отношение жителей к городскому имуществу также оставляет желать лучшего, отметили озерские парламентарии.



– Депутаты, как правило, знают все проблемные места на своих округах - соответственно, мы обратили на них внимание, – продолжил тему заместитель председателя Собрания Андрей Кузнеченков. – На мой взгляд, основная причина проблем, которые мы увидели, - это недостаточный контроль, который осуществляется за работой подрядчиков. Мало выделить в бюджете средства на уборку, необходимо их эффективно использовать. Поэтому мы будем рекомендовать усилить этот контроль.

Все проблемы, которые были отмечены депутатами в ходе выездного заседания комиссии, будут направлены специалистам УКСиБ, чтобы они обратили на них более пристальное внимание при работе с подрядчиком. Подобные объезды депутаты намерены проводить регулярно.



Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа