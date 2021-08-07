В Челябинской области бензин подорожал на 7,5%

В Челябинской области подорожал бензин популярной марки – цена за литр АИ-92 составляет 42,74 рубля.

На Южном Урале цена на популярный вид топлива остается самой низкой среди регионов Уральского округа, несмотря на рост на 7,5%. Например, в Курганской области за литр АИ-92 придется заплатить 43,29 рубля, в Свердловской – 44,56, Тюменской – 44,61, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 47,10, в ЯНАО – 49,99 рубля.+

«Минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 2021 года зафиксирована в Челябинской области, еще в шести регионах его цена была ниже 44 рублей за литр. При этом в ряде регионов с относительно невысокой стоимостью бензина его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения», – отметили авторы исследования.

Во многих регионах с дорогим бензином его доступность находится на высоком уровне. Бензин марки АИ-92 в середине июля 2021 года стоил больше 50 рублей за литр в пяти регионах.

https://dostup1.ru/economics/V-Chelyabinskoy-oblasti-benzin-podorozhal-na-75-_139806.html