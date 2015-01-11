» Оперативная информация

В Челябинск вернулись участник Олимпийских игр в Токио Василий Мизинов и его тренер Елена Сайко. В аэропорту их встречали спортивные руководители города, представители минспорта, студенты УралГУФК и воспитанники спорткол по легкой атлетике Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 10-11 августа в южных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале) Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 10-11 августа в южных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).