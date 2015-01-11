» Оперативная информация

В Челябинск вернулись участник Олимпийских игр в Токио Василий Мизинов и его тренер Елена Сайко. В аэропорту их встречали спортивные руководители города, представители минспорта, студенты УралГУФК и воспитанники спорткол по легкой атлетике Подробнее