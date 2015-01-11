Южный Урал накроет туманное влажное марево при +30

Во вторник, 10 августа, в Челябинской области ожидается влажная облачная погода при сравнительно высоких температурах воздуха.

Синоптики прогнозируют местами небольшие дожди и туманы в отдельных районах. При этом температура будет различаться в пределах 10 градусов – если в среднем по области будет плюс 20-25, то на юге региона – до 30.

Не позволит ощутить духоту только ветер северных направлений. При средней силе 2-7 м/с, при порывах он будет достигать 10 м/с ночью и 14 м/с – днем.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-nakroet-tumannoe-vlazhnoe-marevo-pri-30_139840.html