Почти 855 тыс. южноуральцев осталось привить для достижения коллективного иммунитета

Стало известно, сколько южноуральцев осталось вакцинировать для достижения регионального коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее сообщалось, что для этого нужно привить не менее 1 млн 618 тыс. южноуральцев. На сегодня, по данным Минздрава, первым компонентом привиты 726,2 тыс. человек, вторым – почти 536 тыс. Таким образом, для достижения коллективного иммунитета против COVID-19 необходимо поставить прививки еще около 855 тыс. южноуральцев.

Отметим, Челябинская область еженедельно получает партии вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения региона в регулярном режиме направляет заявки на получение препарата в Минздрав РФ. Так, 8 августа в регион пришла очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в 68,4 тыс. доз.

По данным главы региона, область находится на 4-м месте в стране по проценту использования вакцин. На Южном Урале в вакцинации задействовано свыше 60 медицинских организаций, развернуто 135 прививочных пунктов, привлечено к проведению вакцинации более 400 медработников. Организованы 50 мобильных пунктов вакцинации и 81 мобильная бригада, в составе которых более 200 медицинских работников для проведения осмотра перед вакцинацией и постановки препарата. Выездные бригады медиков продолжают вакцинировать всех желающих в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях, в садовых товариществах, маломобильные граждане могут поставить прививку на дому. За выходные дни, 7 и 8 августа, на территории региона пункты массовой вакцинации посетили 1,3 тыс. человек.

https://dostup1.ru/medicine/Kollektivnyy-immunitet-skolko-yuzhnouraltsev-neobhodimo-vaktsinirovat_139823.html