Всероссийский День физкультурника в Озерске: план мероприятий

8 августа 2021 года, около 09 часов 45 минут, в городе Озерск на шоссе Татышское, водитель, управляя автомобилем «Лада 2114», не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля «Chevrolet Niva», после чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием Подробнее