Всероссийский День физкультурника в Озерске: план мероприятий

Управление по физической культуре и спорту обнародовало график мероприятий, посвященных Дню физкультурника.
13.08.2021, пятница. – награждение лауреатов, занесенных на Доску спортивной славы (КСК «Лидер», 16:00);
14.08.2021, суббота – матчевая встреча по волейболу среди женских команд (стадион «Труд», 11:00);
14.08.2021 – турнир по пляжному волейболу среди мужских и смешанных команд (стадион «Труд», 11:00);
14.08.2021 – Первенство Озерского городского округа по легкой атлетике среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья (стадион «Труд», 10:30);
14.08.2021 – спортивная игра «Зарница» среди стройотрядов (стадион «Труд», 16:00);
14.08.2021 – турнир по шахматам среди стройотрядов (шахматный клуб, пр. Карла Маркса, 2, 16:00;
15.08.2021 – турнир по волейболу среди стройотрядов (стадион «Труд», 09:00).