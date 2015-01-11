Полиция Озерска провела рейдовые мероприятия по профилактике мошенничества

В рамках масштабной профилактической акции «Останови мошенника», которая проводилась с 4 по 6 августа на всей территории Челябинской области, сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск провели рейдовые мероприятия, направленные на информирование граждан о мерах противодействия мошенникам.

Основной целью мероприятия стало предупреждение преступлений и информирование граждан, в особенности пожилого возраста, о способах совершения мошенничеств, распространенных в настоящее время.

В акции приняли участие представители добровольных народных дружин, члены общественных советов, работники Администрации города, общеобразовательные учреждения, депутаты Собрания депутатов Озерского городского округа, банковские организации, сотрудники градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», работники кинотеатра «Октябрь» и торговые центры города.

Необходимость в проведении подобных рейдов есть. Ежедневно в средствах массовой информации публикуются материалы о фактах мошенничеств, произошедших на территории города и области. Тем не менее, в полицию продолжают поступать заявления от жителей города о мошенничествах. Однако при разговоре с людьми оказывается, что абсолютное большинство озерчан знает о подобной проблеме – о фактах мошенничества слышали от родных или из средств массовой информации. Тем не менее, вероятно считают, что сами никогда не попадут в сети аферистов.

Сотрудники полиции призывают граждан не общаться по телефону с лицами, представляющимися сотрудниками службы безопасности банка и сообщающими о попытках списания денежных средств с банковской карты или оформления кредита. Участники рейдов напоминают, что нельзя сообщать третьим лицам персональные данные банковской карты, не следует снимать денежные средства под диктовку телефонного собеседника и оформлять кредит по чьему-либо указанию. По всем вопросам, касающимся денежных средств на банковских картах и счетах, нужно обращаться самостоятельно непосредственно к специалистам отделений кредитно-финансовых организаций.