Учебный год в Челябинской области начнется без дополнительных ограничений по COVID-19

Ухудшение эпидситуации с коронавирусом не приведет к введению дополнительных ограничений на учащихся школ и вузов – новый учебный год в Челябинской области начнется в обычном режиме.

Об этом сообщила на брифинге первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, текущая ситуация с заболеваемостью COVID-19 находится под контролем, поэтому пока в регионе не планируется введение никаких дополнительных ограничительных мер кроме уже имеющихся.

«Ограничения коснутся линеек – они будут проходить только на открытом воздухе. В школах по-прежнему будет разграничение потоков при питании, на переменах и начале учебного дня. Но это уже привычные меры. Ухода на дистант точно не планируется, причем даже в больших школах, где по десять классов в параллели», – пообещала Гехт.

Что касается вузов, то решение о порядке учебы в них, по словам вице-губернатора, будет приято на совете ректоров, которое пройдет в ближайшие дни. И это решение должно быть единым для всех.

Кроме того, Гехт отметила, что наблюдается рост заболеваемости среди подростков, поэтому с появлением прививки для детей будет решаться вопрос о вакцинации этой категории населения.

https://dostup1.ru/society/Uchebnyy-god-v-Chelyabinskoy-oblasti-nachnetsya-bez-dopolnitelnyh-ogranicheniy-po-COVID-19_139875.html