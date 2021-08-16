Информация Следственного отдела о преступлениях с участием несовершеннолетних

В последнее время участились случаи совершения преступлений с участием несовершеннолетних, то есть таких, где несовершеннолетние выступают как преступники, так и потерпевшие.

Покушение на убийство женщины

В середине июля 2021 года несовершеннолетний житель города Озерск, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе многоквартирного дома, в ходе ссоры ударил кухонным ножом местную жительницу в область шеи. Только лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи удалось спасти жизнь потерпевшей. По подозрению в совершении указанного преступления несовершеннолетний задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, то есть по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 105 УК РФ. В отношении несовершеннолетнего обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, осуществляется сбор и закрепление доказательств.

По факту приобретения и употребления несовершеннолетним алкогольной продукции также будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе и в отношении лиц, способствовавших этому.

Грабеж

В последний день июля 2021 года двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили ряд противоправных действий на территории города Озерск – учинили конфликты, повредили имущество и т.д.

Кроме того, один из указанных лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города, увидел несовершеннолетнего, находящегося возле многоквартирного дома. Будучи в возбужденном состоянии, гражданин решил проявить в отношении несовершеннолетнего агрессию – причинить телесные повреждения. Нанеся несколько ударов руками и ногами по телу потерпевшего, преступник заметил на шее несовершеннолетнего золотую цепочку, которую решил похитить. На требования передать цепочку, потерпевший ответил отказом. Тогда преступник руками сорвал с его шеи ювелирное изделие и присвоил себе.

Личность гражданина, совершившего данное преступление, установлена, он задержан и доставлен в следственный отдел для разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия не опасного для жизни или здоровья. Подозреваемый допрошен, вину в совершении данного преступления признал в полном объеме. Похищенное имущество изъято и будет возвращено потерпевшей стороне. Расследование уголовного дела продолжается.

Отмечается, что на все происшествия, особенно происходящие с участием несовершеннолетних, правоохранительные органы Озерского городского округа реагируют незамедлительно. При наличии к тому оснований, в кратчайшие сроки возбуждаются уголовные дела о совершении тех или иных преступлений, проводятся задержания лиц, их совершивших.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48034/