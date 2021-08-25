2021-08-26YEKT06:00:00 | Новости Городские новости Ветераны подвели итоги работы и наметили планы на будущее В Озерске прошла очередная, девятнадцатая по счёту, отчетно-выборная конференция общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

В президиум отчётно-выборной конференции вошли, в том числе председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер, заместитель главы округа Олег Ланге, председатель областного Совета ветеранов Анатолий Сурков. В работе пленума принимали участие председатели и делегаты первичных ветеранских организаций, члены мандатной и ревизионной комиссий Совета ветеранов округа. На конференцию были приглашены руководители подразделений администрации, формирующие социальный блок, начальники управлений: образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, представители профсоюзных организаций города и градообразующего предприятия.

Как пояснил председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, отчётно-выборная конференция – это знаковое событие для общественной организации. На конференции подводятся итоги работы за минувшие четыре года, заслушиваются отчёты и обновляется структура организации, чтобы в течение следующих четырёх лет поднять работу объединения на новый уровень:

– Я считаю, что итоги работы у нас хорошие, несмотря на то, что проблемы есть всегда. У нас много направлений: спортивное, культурно-массовое, социально-бытовое, патриотическое. Кроме того, работают семь комиссий, каждая из которых занимается своим участком деятельности. У нас много инициативных творческих людей, есть с кого брать пример и развивать наше ветеранское объединение.

Перед началом форума его участники и приглашённые гости смогли познакомиться с двумя фотовыставками, посвящёнными деятельности общественной организации за прошедший период и вручению ветеранам медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что в проведении конференции старшему поколению озерчан помогала молодёжь – волонтёры ЦКДМ «Мир».

Напомним, что 23 августа отмечался День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. В самом начале мероприятия участники конференции почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

Ключевым в повестке дня стал отчёт о деятельности ветеранского объединения с 2017 года по настоящее время. С докладом выступил Иван Гашев. В своём докладе он отметил, что основное внимание в работе организации уделялось защите законных прав пенсионеров, оказание им социальной, медицинской, юридической, морально-психологической и других видов поддержки:

– Учитывая короновирусную ситуацию, общение с пенсионерами последнее время в основном поддерживалось посредством телефонной связи. Особенно напряженным в этом плане стал 2020 год. Ветеранский актив обзвонил около 20 000 тысяч пенсионеров.

Иван Гашев подчеркнул разноплановую и значительную поддержку ветеранской организации со стороны градообразующего предприятия: в частности, начиная с 2018 года была проведена большая работа для получения ветеранами путёвок в Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Руководство «Маяка» ежегодно выделяло по 350 путевок для пенсионеров городских организаций по льготной цене.

- Такая поддержка очень важна потому, что нуждающихся в таком отдыхе и лечении ветеранов в округе достаточно много.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель главы округа Олег Ланге. Он дал высокую оценку работе озерской ветеранской организации:

– Администрация округа очень ценит ту работу по взаимодействию с органами местного самоуправления, которую осуществляет ветеранская организация округа. Кроме того, Совет ветеранов выстроил конструктивные связи со всеми предприятиями и организациями города. Это является отличительной особенностью именно озерского объединения ветеранов.

Олег Ланге также поблагодарил Совет ветеранов за грамотную работу в период пандемии. Старшее поколение не растерялось, ветераны продолжили свою работу в новом формате и не один человек не остался без внимания.

Председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер также отметил плодотворное взаимодействие, которое сложилось между депутатским корпусом и ветеранами:

– Мы находимся в постоянном контакте с Советом ветеранов, активно работаем по продвижению различных социальных проектов, дорожим тем конструктивным диалогом, который у нас сложился. Всегда прислушиваемся к мнению старшего поколения, учитываем их наказы и пожелания в решении проблем округа.



Руководители органов местного самоуправления приняли участие в награждении активистов ветеранского движения, вручили им благодарственные письма главы округа и Собрания депутатов. Почётные грамоты областного Совета ветеранов озерчанам вручил Анатолий Сурков. В своем приветственном слове он также дал высокую оценку работе ветеранской организации Озерского городского округа, обозначив её лидирующие позиции в Челябинской области:

- Это одна из немногих организаций в области, которая смело внедряет новые формы работы и участвует в областных и всероссийских проектах, - подчеркнул Анатолий Сурков.

По итогам конференции было принято постановление, в котором намечены пути совершенствования, повышения эффективности работы Совета ветеранов округа, в первую очередь, по оказанию органам местного самоуправления помощи в решении проблем старшего поколения, воспитания молодёжи, а также других актуальных задач Озерского городского округа. Председателем Совета ветеранам в четвёртый раз был переизбран Иван Гашев, который возглавляет общественное объединение с 2009 года.

Фото Александра Абросимова.





































































































Информация предоставлена: В президиум отчётно-выборной конференции вошли, в том числе председатель Собрания депутатов округа, заместитель главы округа, председатель областного Совета ветеранов. В работе пленума принимали участие председатели и делегаты первичных ветеранских организаций, члены мандатной и ревизионной комиссий Совета ветеранов округа. На конференцию были приглашены руководители подразделений администрации, формирующие социальный блок, начальники управлений: образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, представители профсоюзных организаций города и градообразующего предприятия.Как пояснил председатель Совета ветеранов округа, отчётно-выборная конференция – это знаковое событие для общественной организации. На конференции подводятся итоги работы за минувшие четыре года, заслушиваются отчёты и обновляется структура организации, чтобы в течение следующих четырёх лет поднять работу объединения на новый уровень:Перед началом форума его участники и приглашённые гости смогли познакомиться с двумя фотовыставками, посвящёнными деятельности общественной организации за прошедший период и вручению ветеранам медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Отметим, что в проведении конференции старшему поколению озерчан помогала молодёжь – волонтёры ЦКДМ «Мир».Напомним, что 23 августа отмечался День воинской славы России, день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. В самом начале мероприятия участники конференции почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.Ключевым в повестке дня стал отчёт о деятельности ветеранского объединения с 2017 года по настоящее время. С докладом выступил. В своём докладе он отметил, что основное внимание в работе организации уделялось защите законных прав пенсионеров, оказание им социальной, медицинской, юридической, морально-психологической и других видов поддержки:подчеркнул разноплановую и значительную поддержку ветеранской организации со стороны градообразующего предприятия: в частности, начиная с 2018 года была проведена большая работа для получения ветеранами путёвок в Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк». Руководство «Маяка» ежегодно выделяло по 350 путевок для пенсионеров городских организаций по льготной цене.С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель главы округаОн дал высокую оценку работе озерской ветеранской организации:также поблагодарил Совет ветеранов за грамотную работу в период пандемии. Старшее поколение не растерялось, ветераны продолжили свою работу в новом формате и не один человек не остался без внимания.Председатель Собрания депутатов округатакже отметил плодотворное взаимодействие, котороесложилось между депутатским корпусом и ветеранами:Руководители органов местного самоуправления приняли участие в награждении активистов ветеранского движения, вручили им благодарственные письма главы округа и Собрания депутатов. Почётные грамоты областного Совета ветеранов озерчанам вручил. В своем приветственном слове он также дал высокую оценку работе ветеранской организации Озерского городского округа, обозначив её лидирующие позиции в Челябинской области:, - подчеркнулПо итогам конференции было принято постановление, в котором намечены пути совершенствования, повышения эффективности работы Совета ветеранов округа, в первую очередь, по оказанию органам местного самоуправления помощи в решении проблем старшего поколения, воспитания молодёжи, а также других актуальных задач Озерского городского округа. Председателем Совета ветеранам в четвёртый раз был переизбран, который возглавляет общественное объединение с 2009 года.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-08-26YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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