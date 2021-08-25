» Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» Озерского городского округа информирует:
27 августа 2021 года на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 м/с.
Правила поведения во время грозы:
Если вы дома:
• закройте окна, двери, дымоходные и вентиляционные отверстия;
• выключите бытовые электроприборы;
• не разговаривайте по телефону;
• не стойте рядом с окнами;
• не подходите к электропроводке, антеннам, молниеотводу.
Если гроза застала вас на природе:
• отключите сотовый телефон;
• не прячьтесь под высокими одиноко стоящими деревьями;
• если вы около водоема – отойдите подальше от воды;
ни в коем случае не купайтесь во время грозы!