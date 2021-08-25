» Вниманию жителей округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» Озерского городского округа информирует:

27 августа 2021 года на территории Челябинской области прогнозируются грозы, порывы ветра до 20 м/с.

Правила поведения во время грозы:

Если вы дома:

• закройте окна, двери, дымоходные и вентиляционные отверстия;

• выключите бытовые электроприборы;

• не разговаривайте по телефону;

• не стойте рядом с окнами;

• не подходите к электропроводке, антеннам, молниеотводу.

Если гроза застала вас на природе:

• отключите сотовый телефон;

• не прячьтесь под высокими одиноко стоящими деревьями;

• если вы около водоема – отойдите подальше от воды;

ни в коем случае не купайтесь во время грозы!