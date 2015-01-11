В Челябинской области 93% заболевших COVID-19 после прививки ставили «Спутник V»

Количество жителей Челябинской области, заболевших COVID-19 после вакцинации, достигло 1 496 – из них 1 301 или около 93% поставили «Спутник V».

Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По ее словам, на данный момент в регионе поставили прививку около 950 тыс. жителей, из них 750 тыс. вакцинировались «Спутником».

«Просто “Спутник” поставили больше жителей региона. Именно поэтому среди них наибольшее количество заболевших. Для сравнения, 81 заболевший привились ”ЭпиВакКороной” и 20 – “КовиВаком”», – пояснила Ирина Гехт.

По ее словам, все привитые переболели в легкой форме – в виде ОРВИ или пневмонии с незначительным поражением легких. Большинство заразилось после второго компонента. Вице-губернатор объяснила это агрессивностью нового штамма и недостаточным сроком для формирования максимального количества антител, который наступает на 42-й день после первого компонента.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-93-zabolevshih-COVID-19-posle-privivki-stavili-Sputnik-V_140514.html