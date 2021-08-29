Новости недели с Александрой Лебедевой (30.08.2021 г)

В эти дни многие семьи выбирают кружки и секции для детей. Как найти творческий или спортивный коллектив для ребенка и хватит ли на всех бесплатных мест, в пятницу, 27 августа, рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук Подробнее