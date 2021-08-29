Новости недели с Александрой Лебедевой (30.08.2021 г)

4 сентября с 12:00 до 14:00 часов на территории Детского парка и ДЮСШ будет проходить традиционный фестиваль "Старт к успеху!" с участием учреждений дополнительного образования, подведомственных управлениям культуры и образования Подробнее
Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 23.08.2021г. по 29.08.2021г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 186 новых случаев заболевания COVID-19 Подробнее
В эти дни многие семьи выбирают кружки и секции для детей. Как найти творческий или спортивный коллектив для ребенка и хватит ли на всех бесплатных мест, в пятницу, 27 августа, рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук Подробнее