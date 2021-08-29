В Челябинской области 1 сентября похолодает до -2

На Южном Урале вновь прогнозируются заморозки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 31 августа и 1 сентября в отдельных районах области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов.

Днем во вторник, 31 августа, в регионе столбики термометров покажут 13-18 градусов выше нуля, на юге – плюс 18-23, в Челябинске – от 14 до 16 градусов тепла. В среду, 1 сентября, будет теплее – воздух прогреется до 17-22 градусов выше нуля, на юге – до плюс 27. В Челябинске будет плюс 18-21.

Во вторник ожидается северный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с, местами до 14 м/с. В среду – южный.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-1-sentyabrya-poholodaet-do--2_140601.html