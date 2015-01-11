В Озерском городском музее двумя новыми выставками открылся новый выставочный сезон

Первая - персональная выставка озерского художника Василия Казакова "Наш удивительный мир!", на которой представлены графические и живописные работы автора - пейзажи, архитектурные объекты, животный мир.

Вторая выставка - "Первозданная Россия. Южный Урал" из фондов Государственного исторического музея Южного Урала, состоит из работ южноуральских фотографов, запечатлевших уникальную природу нашего региона. Эта выставка - часть большого всероссийского проекта, с успехом выставлявшегося в Москве и многих других городах России.

На открытие выставок 1 сентября пришли профессиональные фотографы, представители Управления культуры и средств массовой информации, учащиеся Лицея N 23 и Лицея N 39, жители города. Директор музея Антон Наумов представил публике не только новые выставки, но и автора одной из них - Василия Алексеевича Казакова, который рассказал о своем творчестве и пути к живописи. Далее, интереснейшие экскурсии по выставкам провел методист Озерского городского музея Андрей Теличко, снабдив рассказ о каждой работе массой интересной информации!

Выставки "Наш удивительный мир!" и "Первозданная Россия. Южный Урал" продлятся до 25 сентября 2021 года.

Вход свободный.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48309/