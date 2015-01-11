Главная задача – создать для детей современные, безопасные и комфортные условия

В образовательных организациях дети проводят большую часть времени. Комфортное школьное пространство во многом влияет на успех учебного процесса. Поэтому на подготовку к учебному году в округе ежегодно направляются значительные средства: в 2021 году объём финансирования составил 35 миллионов рублей.

За три летних месяца образовательные учреждения готовились к новому учебному году: в зданиях выполнялись плановые текущие ремонты от фасада до кровли, обновлялась мебель и оборудование, приводились в порядок инженерные и электрические сети и системы безопасности.

На подготовку к учебному году в округе было направлено более 35 миллионов рублей, из которых на ремонтные работы – почти 29 миллионов. На создание безопасных условий обучения (противопожарные мероприятия и антитеррористическую защищённость) направлено порядка 6 миллионов рублей.

– Администрация округа ставит в приоритет своей работы социальное направление. Не секрет, что бюджет Озерского городского округа является социально ориентированным. Кроме того, коллективы школ совместно с управлением образования активно участвуют в социальных проектах и в инициативном бюджетировании, – подчёркивает глава округа Евгений Щербаков.

Напомним, в этом году в регионе впервые была внедрена практика инициативного бюджетирования, которая дала возможность жителям муниципалитетов напрямую влиять на распределение бюджетных средств, решая вопросы местного значения.

Всего в округе в программе инициативного бюджетирования приняли участие семь образовательных учреждений, общая сумма выделенных средств составила порядка 24 миллионов рублей. Например, для детского сада «Семицветик» было приобретено более сорока новых игровых форм, в том числе современный спортивно-игровой комплекс для групповых занятий.

В лицее № 23, который в этом году готовится отметить 70 лет со дня образования, был полностью отремонтирован фасад здания.

В школе №41 посёлка Новогорный проведён ремонт учебных кабинетов.

В детском саду №43 обустроены две площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ДТДиМ были обновлены санузлы, гардероб и вестибюль.

– В этом году в рамках инициативного бюджетирования получилось реализовать много хороших проектов. Хочу поблагодарить за это активных родителей и руководителей образовательный учреждений, – отметил Евгений Щербаков.

Большой объём работ был выполнен также за счёт средств местного бюджета. На общую сумму около 7,5 миллионов рублей в разных школах были отремонтированы: медицинский кабинет (детский сад №10), пищеблок (школа №32), спортивный зал (школа №27), учебные кабинеты (школа №38), заменены оконные блоки (детский сад №54 и школа №35 в посёлке Метлино), отремонтирована кровля (детский сад № 26), установлены перегородки в вестибюле (школа №41 посёлка Новогорный).

– Ежегодно более половины бюджета округа идёт на образование. Мы и в дальнейшем будем вкладывать значительные средства в наше будущее, в наших детей и молодёжь, – подчеркнул глава округа.





Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа