В Челябинской области ожидаются дожди и сильный ветер

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 8 сентября.
По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью в области столбики термометров покажут 0-5 градусов выше нуля, при прояснении – минус 2. Днем 8 сентября воздух прогреется до 11-16 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Ожидается северо-западный, западный ветер ночью со скоростью 3-8 м/с, днем – 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-dozhdi-i-silnyy-veter_140897.html