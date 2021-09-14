2021-09-15YEKT07:00:00 | Новости Городские новости В Озерске завершено благоустройство прогулочной зоны Летом этого года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в кратчайшие сроки благоустроена дорожка на бульваре Луначарского.

Напомним, что в 2020 году был сделан первый шаг в этом направлении – в комфортную пешеходную зону превратилась дорожка от б. Луначарского,1 до б.Луначарского, 9. В прошлом году было сделано асфальтирование, дорожка стала гораздо шире, появилось хорошее освещение, урны, лавочки для отдыха.

Второй этап обустройства этим летом проводился в периметре между жилыми домами на б.Луначарского, 13, 15 до ул. Дзержинского, 56. Протоптанная жителями тропинка стала прогулочной зоной.

Инициатива благоустройства дорожки принадлежала председателю Собрания депутатов Сергею Гергенрейдеру и депутату фракции «Единая Россия» Андрею Лучникову.

-Благодаря тому, что жители нас активно поддержали, стало возможным реализовать проект, который стал наглядным примером: на территории сразу двух округов, примыкающих друг к другу, объединившись, можно сделать хорошее дело. Перед работой над проектом мы измерили пешеходный трафик - показатель количества людей, которые проходили по тогда еще узкой тропинке. Нагрузка на эту тропинку оказалась довольно серьезной, особенно утром и ближе к вечеру, и было решено продолжить благоустройство. Хочу поблагодарить депутата фракции «Единая Россия» Вячеслава Захарова, который помог нам в решении некоторых вопросов, - пояснил Сергей Гергенрейдер.

Председатель Собрания депутатов округа отметил, что инициативы и программы партии «Единая Россия» позволят и в дальнейшем благоустраивать общественные пространства и повышать качество жизни горожан.

Андрей Лучников также уверен, что бульвар получил вторую жизнь благодаря совместным действиям:

- Задумка наша была действительно общей. Несмотря на крупные пешеходные зоны — на проспекте К. Маркса, улице Дзержинского, - у нас есть небольшие, казалось бы, дорожки, которые являются крайне востребованными и выполняют важную социальную функцию. Во-первых, теперь это хорошая почти парковая прогулочная зона, во-вторых, она связывает два густонаселённых микрорайона, здесь многим жителям сейчас комфортно дойти до поликлиники. По этой дорожке ходят школьники, работники «Маяка», пенсионеры, мамы с колясками, молодежь. Результат, по-моему, хороший, поднимает настроение жителям.

В прошлом году выполнена проектно-сметная документация, объект был включён в программу для голосования по «Формированию комфортной городской среды». Жители двух избирательных округов активно голосовали именно за этот объект, ещё раз показав, что в этом благоустройство были заинтересованы озерчане, живущие на ДОКе.

- Народу здесь много: мамы с детишками, молодежь бегом по дорожке бежит на работу, на учебу, из школ ученики возвращаются. Каждый день большим удовольствием гуляю здесь в любую погоду. Приятно по такому асфальту гулять. Фонари горят, вечером светло, на лавочке можно отдохнуть, - прокомментировал житель дома № 21 на бульваре Луначарского Петр Алексеевич Заикин.

- Работы выполнены на «пять», - считает Наталья Рудакова, - я гуляю здесь с собачками, приятно по дорожке ходить, свет вечером замечательный. Отмечу, что за питомцами я убираю, чтобы сохранить чистоту и красоту. Я, как житель соседнего дома, подтверждаю: это место благоустроили в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, в этом году появилась возможность воспользоваться программой инициативного бюджетирования и реконструировать лестничные спуски между домами №3 и №5 на б. Луначарского, выполнить ремонт лестниц с установкой перил. Помощь жителям в подготовке проекта оказывает депутат Андрей Лучников.













































Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-09-15YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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