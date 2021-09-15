Штормовой ветер ожидается в Челябинской области

В ближайшие часы в Челябинской области ожидается усиление ветра.

По данным Челябинского Гидрометцентра, этой ночью и днем 17 сентября в отдельных районах регионе прогнозируются порыва ветра до 20 м/с. Добавим, что сегодня ночью пройдут дожди, температура воздуха составит плюс 1-6 градусов.

«Обращаем внимание населения на соблюдение безопасности в ветреную погоду: сотрудники МЧС рекомендуют не находиться рядом со слабоукрепленными конструкциями, линиями электропередач. По возможности, не парковать личный автотранспорт под деревьями и иными опасными объектами, соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от использования открытого огня», – напомнили в МЧС Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Shtormovoy-veter-ozhidaetsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_141270.html