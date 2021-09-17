В России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа

Минздрав России проводит исследования безопасности и эффективности вакцин от коронавируса и гриппа при совместном использовании, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

«Ежегодно в осенне-зимний период наблюдается повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В период пандемии коронавирусной инфекции опасно также и наложение этих двух заболеваний. Избежать этого поможет вакцинация, поэтому сегодня остро стоит вопрос сочетания вакцин от гриппа и COVID-19»,

— поясняют в пресс-службе.

Пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

А сегодня и завтра, 18 и 19 сентября, жители Челябинской области могут привиться от коронавируса и от гриппа на избирательных участках. Кроме того, вакцинация от ковида идет в больших ТРК региона.

https://www.1obl.ru/news/koronavirus/v-rossii-nachalis-ispytaniya-po-odnovremennomu-vvedeniyu-vaktsin-ot-kovida-i-grippa/