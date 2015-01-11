Холодное водоснабжение в Озерске восстановлено

Утром 21 сентября в многоквартирных домах Озерска произошло снижение давления в сетях холодного водоснабжения.

Причина внештатной ситуации – на насосно-фильтровальной станции из-за процесса отмирания большого количества сине-зелёных водорослей были засорены фильтры.

В настоящее время специалисты устранили проблему: проведена дополнительная очистка фильтров на НФС, и подача холодной воды в магистрали города возобновлена.

Напомним, что в настоящее время в Озерске идёт модернизация НФС, современное оборудование которой позволит в будущем избежать подобных ситуаций.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа