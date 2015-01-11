Сформирован новый состав Общественной палаты Озерского городского округа

В соответствии с Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.04.2021 № 64 «О Положении об Общественной палате Озерского городского округа» завершился процесс формирования Общественной палаты округа.
В новый состав вошли:
1. Бабошин Александр Валентинович
2. Болотова Регина Вальяновна
3. Бухонин Михаил Михайлович
4. Волковец Максим Викторович
5. Егорова Ирина Викторовна
6. Зборовский Денис Викторович
7. Иванова Татьяна Ивановна
8. Колесникова Марина Борисовна
9. Колокольникова Светлана Васильевна
10. Косажевская Наталья Викторовна
11. Лебедева Александра Михайловна
12. Лыкова Ольга Владимировна
13. Максимов Вячеслав Александрович
14. Меркулова Татьяна Александровна
15. Редько Галина Викторовна
16. Санников Сергей Владимирович
17. Саргсян Анна Викторовна
18. Сафаров Равиль Ахметшевич
19. Устинова Анна Алексеевна
20. Халитова Наталья Александровна
21. Чубенко Максим Вячеславович
22. Шамуратова Альбина Хабировна
23. Шварев Сергей Васильевич
24. Шорина Елена Михайловна
25. Ярославова Галина Юрьевна