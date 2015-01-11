Сформирован новый состав Общественной палаты Озерского городского округа

С 24 по 26 сентября в Челябинске пройдет II Всероссийский литературный форум #РыжийФест! Если в первые два дня форум пройдет на площадке Центра международной торговли (пр. Ленина, 35), то в третий день #РыжийФест отправится по городам региона – 26 сентября известные российские авторы приедут на творческие встречи с жителями Сатки, Озёрска и Миасса Подробнее