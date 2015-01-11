02 и 09 октября состоятся расширенные продажи сельскохозяйственной продукции

02 и 09 октября с 09-00 до 15-00 в Озерском городском округе на площади В.И. Ленина состоятся расширенные продажи сельскохозяйственной продукции.
Будет представлен широкий выбор сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов, бахчевые, множество видов плодово-ягодных саженцев, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур и медовая продукция; мясные, рыбные и молочные деликатесы.
В широком ассортименте будет представлена продукция ООО Чебаркульская птица», ГК Союзпищепром,