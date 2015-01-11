На реке Ай в Златоусте произошла экологическая катастрофа

В Челябинской области произошла экологическая катастрофа локального масштаба – река Ай в Златоусте приобрела грязно-зеленый цвет.

Активисты организации обнаружили цветной участок вблизи местного металлургического завода. Установить причину экологического бедствия установить не удалось, однако общественники уверены, виной тому слив химических отходов.

«В сентябре нельзя списать загрязнения такого рода на цветение водорослей, учитывая, что на улице уже прошел снег. Здесь явно сливали какую-то химию, и мы обратились в министерство экологии Челябинской области с просьбой установить причину происходящего и найти виновного», – сообщил руководитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Общественники отметили, что уже имели дело с происшествиями на реке Ай, когда чиновники, прибыв на место через несколько дней, не могли или не хотели обнаружить причин происходящего. Именно так было летом этого года, когда на реке Ай массово вымерла рыба. Тогда причиной происходящего назвали цветение водорослей и жару, однако в ответе экологов значилось, что они вообще не нашли тушек мертвых карасей и окуней.

https://dostup1.ru/accident/Na-reke-Ay-v-Zlatouste-proizoshla-ekologicheskaya-katastrofa_141506.html