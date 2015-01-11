Приглашаем всех желающих принять участие в турнире по шахматам на Кубок Озерского городского округа

3 октября, в воскресенье, в городском шахматном клубе (пр. К. Маркса, 2, т. 7-97-68) начинается турнир по шахматам на Кубок Озерского городского округа.

Регистрация участников: с 11:00 до 11:20. Первый тур начнется в 11:30.

Игровые дни: среда (18:30), воскресенье (11:00).

Турнир проводится по олимпийской системе с выбыванием. Участники играют две партии с контролем 10 минут +5 секунд - добавление на ход каждому участнику. Если счет равный, играют блиц 5 минут + 3 секунды - добавление на ход каждому участнику второй партии. Если победитель не выявлен, играется тай-брейк - 5 минут - белым и 4 минуты - чёрным. В случае «ничьей» победителем становится участник, игравший черными фигурами.

Приглашаем всех желающих принять участие!

Информация Шахматной федерации Озёрского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48532/