Грубое нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП на переезде в Челябинской области

27 сентября в 22:36 по местному времени на перегоне Синеглазово - пост 18 км Южно-Уральской железной дороги водитель легкового автомобиля, игнорируя запрещающие показания переездной автоматической сигнализации, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате автомобиль получил повреждения, водитель и пассажир с травмами доставлены в больницу. Схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"