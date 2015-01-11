Есть 500 тысяч! На сайте ГТО для выполнения нормативов зарегистрировались полмиллиона южноуральцев

Из них около 300 тысяч жителей Челябинской области прошли испытания комплекса.

Сегодня, 28 сентября, на официальном сайте комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировался 500-тысячный пользователь Челябинской области. По этому показателю наш регион занимает шестое место в стране, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

Челябинская область в реализации комплекса ГТО сохраняет за собой место в десятке сильнейших регионов РФ. С момента возрождения комплекса в 2015 году по инициативе Президента РФ полмиллиона южноуральцев зарегистрировалось на официальном сайте для того, чтобы принять участие в прохождении нормативов, из них 300 тысяч жителей приступили к испытаниям (тестам) комплекса, а около 185 тысяч человек выполнили нормативы на различные знаки отличия.

«В Челябинской области по официальным данным проживает сейчас почти 3,5 млн человек. Получается, что около 15% проявили интерес к выполнению нормативов комплекса ГТО, зарегистрировались на официальном сайте. Если сравнивать с другими регионами, то это хороший показатель. Но мы понимаем, что это только 15% и еще есть куда расти и к чему стремиться. В первую очередь нужно стремиться вести активную пропаганду комплекса и здорового образа жизни, сделать доступной для южноуральцев возможность выполнить нормативы в удобных месте и времени», - считает руководитель региональной Дирекции комплекса «Готов к труду и обороне» Александр Беленков.

В этом году на территории всей страны проводится множество спортивно-массовых мероприятий, приуроченных к 90-летию с момента образования комплекса ГТО. Он также является одним из основных инструментов в реализации регпроекта «Спорт – норма жизни», входящего в структуру нацпроекта «Демография». Основной его задачей является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.