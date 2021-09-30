В Челябинской области готовят меры к вводу обязательного QR-кода

В Челябинской области могут ввести ограничения для посещения общественных мест через QR-коды – к подготовке подобных мер уже приступили в Магнитогорске.

Поводом послужила неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19 в регионе. На сегодняшний день количество подтвержденных случаев вплотную приблизилось к отметке 98 тысяч – только за минувшие сутки новые диагнозы поставили 386 жителям.

На аппаратном совещании глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что с сегодняшнего дня началась двухнедельная подготовка к введению обязательного допуска в общественные места только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста либо медотвода от прививки. Ограничения коснутся концертных и спортивных залов, музеев, кинотеатров и прочих помещений с массовым нахождением людей.

По словам первого вице-губернатора региона Ирины Гехт, данное решение является личной инициативой Бердникова и подчеркнула, что на уровне правительства такого распоряжения не исходила. При этом она не исключила введение допуска в общественные места QR-коду на всей территории области. Эта мера должна стимулировать жителей к вакцинации, так как на данный момент вакцинировались только 35% взрослых жителей региона при необходимых 60%.

Отметим, вход по предъявлению QR-кода уже действует на хоккейных матчах с участием «Трактора» и «Металлурга». Это позволило втрое увеличить число болельщиков.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-gotovyat-mery-k-vvodu-obyazatelnogo-QR-koda_141788.html