Роспотребнадзор: Массовые мероприятия по всей России остановлены

Оснований для проведения массовых мероприятий нет, они остановлены по всей стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Исключения составляют случаи, когда они организуются как мероприятия свободные от коронавирусной инфекции. "Это отдельные случаи, они идут по специальным правилам, которые неукоснительно соблюдаются", - подчеркнула она на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. По действующим санитарным нормам только два региона могут проводить массовые мероприятия с участием 1-3 тысяч человек.

Проведенная ведомством по требованию премьер-министра Михаила Мишустина проверка мер, которые регионы предпринимают для нераспространения коронавируса, также вызвала ряд вопросов к контролю масочного режима. Особенно это касается тех субъектов Федерации, где рост заболеваемости превышает средний по стране: в них, по словам Поповой, количество контрольных мероприятий и вынужденных наказаний минимально - менее 10 за весь сентябрь. "Контроль за соблюдением всех требований - это крайне важная составляющая сегодняшнего дня", - напомнила она.

https://rg.ru/2021/10/04/rospotrebnadzor-massovye-meropriiatiia-po-vsej-rossii-ostanovleny.html