Просим откликнуться очевидцев ДТП

20 сентября 2021 года в период времени с 19 часов 20 минут до 19 часов 00 минут 22 сентября 2021 года на неохраняемой автостоянке на улице Блюхера, 21 неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Лада Гранта», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

17 сентября 2021 года в период времени с 7 часов 40 минут до 8 часов 15 минут на улице Челябинская, 42 КПП № 2 проезд № 8, водитель автомобиля «Лада Ларгус», допустил наезд на водителя автомобиля «Фиат Дукато», находящегося возле задней правой двери, причинив телесные повреждения.

26 сентября 2021 года в период времени с 11 часов 15 минут во дворе дома №3 на улице 8 Марта в поселке Новогорный, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Лада 211440», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

21 сентября 2021 года в период времени с 16 часов 40 минут до 17 часов 30 минут на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Карла Маркса, 23А в городе Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил касательное соприкосновение с пешеходом, вступившим на пешеходный переход, причинив телесные повреждения, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.