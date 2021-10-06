Атмосферное давление на Южном Урале превышает норму на 15 единиц

На Южном Урале продолжится влияние повышенного атмосферного давления – в течение ближайших суток оно незначительно снизится с 759 мм ртутного столба до 757 мм.

Однако и показатель 757 мм является высоким для региона, где нормой для октября считается атмосферное давление в переделах 734-742 мм. Таким образом, оно будет на 15 единиц выше верхнего порога, и на 23 единицы выше нижнего. В Челябинске за норму берется верхний показатель.

При этом в Гидрометцентре отметили, что в прошлые годы синоптики фиксировали минимальное давление в области 710 мм/рт. ст., в Челябинске – 717 мм, но выше 757 мм оно не поднималось за все годы метеонаблюдений. Таким образом, в этом месяце показатели установили новый рекорд.

Отметим, повышенное давление негативно сказывается на самочувствии гипертоников и метеозависимых людей. В случае внезапного ухудшения здоровья необходимо срочно вызвать врача.

https://dostup1.ru/society/Atmosfernoe-davlenie-na-Yuzhnom-Urale-prevyshaet-normu-na-15-edinits_141977.html