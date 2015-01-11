Сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск продолжают проводить воспитательную работу с подшефным классом

Еженедельно после окончания уроков с подшефным 3 «в» классом МБОУ СОШ №24 сотрудники полиции проводят занятия по строевой подготовке.

С начала учебного года ребята упорно тренируются, чтобы пройти красиво строевым шагом на параде, посвященному Дню Победы. Такие занятия дисциплинируют школьников, развивают внимание и чувство коллектива.

Проведение строевых занятий совпали со Всемирным праздником педагогов - Днем учителя. Председатель Совета ветеранов УМВД майор милиции в отставке Сергей Серухин поздравил классного руководителя Юлию Щербакову с профессиональным праздником, выразив благодарность за совместную работу и сотрудничество, пожелал крепкого здоровья и жизненных сил для воспитания подрастающего поколения, счастья, а также успехов нелегком, но очень важном труде.

Основная цель взаимодействия школы и полиции направлена на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение правосознания детей и подростков, формирование гражданского самосознания, повышение уровня их правовой грамотности и уважения к профессии тех, кто стоит на страже правопорядка.