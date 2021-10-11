Сотрудники Госавтоинспекции выявляют нарушения ПДД

С 8 по 10 октября 2021 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ГИБДД выявлено 4 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Водители привлечены к административной ответственности и по решению суда будут подвергнуты наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей.

Напоминаем, что при управлении транспортным средством в состоянии опьянения нарушителям грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

За управление транспортным средством водителями, не имеющими права на управление, к административной ответственности по статье 12.7 КоАП Российской Федерации привлечено 5 человек.

Госавтоинспекция УМВД Управления МВД России по ЗАТО г. напоминает управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и влечет за собой ответственность.