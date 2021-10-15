Сегодня в России отмечают новый праздник – День отца

Этот праздник был учрежден президентом РФ 4 октября 2021 года. Согласно документу, торжество у пап будет каждое третье воскресенье октября.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

День отца впервые праздновался в 1910 году в США. Создательницей праздника считают миссис Додд из города Спокан (штат Вашингтон). Так она хотела выразить благодарность своему отцу и всем отцам Америки, которые принимают активное участие в воспитании детей. Дело в том, что Уильям Смарт, папа миссис Додд, в одиночку воспитал шестерых, так как его жена скончалась при родах. +

В 1966 году этот праздник в США стал национальным. Отмечают его каждое третье воскресенье июня.

Позднее этот праздник разошелся по миру и теперь отцов чествуют более чем в 30 странах.

В Россию День отца пришел не так давно. По мнению омбудсмена Анны Кузнецовой, в стране есть запрос на этот праздник. Кроме того, он поможет подчеркнуть роль мужчин в воспитании детей, восполнит недостаток внимания к теме отцовства.

https://dostup1.ru/society/Segodnya-v-Rossii-otmechayut-novyy-prazdnik--Den-ottsa_142332.html

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