23-го октября в трк «Фестиваль» будет работать пункт вакцинации от коронавируса

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Приглашаем вас посетить пункт вакцинации от коронавируса, который будет работать в ТРК «Фестиваль» 23 октября 2021 года, с 10:00 до 14:00.

Профилактическое мероприятие будут проводить сотрудники Клинической больницы №71 ФМБА РФ.

Используемые препараты: первый компонент «Спутнка V», в случае ревакцинации - «Спутник Лайт».

Всем желающим поставить прививку против новой коронавирусной инфекции при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Перед прививкой пациента осмотрит медицинский работник: измерит давление, проверит температуру и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

Местом вакцинации станет одна из секций ТРК «Фестиваль» на 2 этаже.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/48794/